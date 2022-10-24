3 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenmesi amacıyla bölgede başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken, 'Pençe-Kilit' bölgesinde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla nokta operasyonu yapıldı. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristler, hava harekâtı sonucu nokta atışıyla vuruldu. 3 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.