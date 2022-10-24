Soyer’e Opera Binası çıkışı: Bunlar senin arkadaşın

"FİRMA SAHİPLERİ İYİ ARKADAŞIN"

Çağdan Mühendislik firması sahiplerinin Tunç Soyer'in yakın arkadaşı olduğunu öne süren AK Partili Kaya, "Aradan geçen üç yıl boyunca inşaat ilerlemedi. Projeden vazgeçip opera binasını Geriatri Merkezi'ne dönüştürme kararı almışlarken, bu planlarını İzmir kamuoyu ile paylaştık. 'İzmir buna izin vermez' dedik. Ve her zamanki gibi, İzmir kamuoyunun baskısıyla, Soyer çark etti! Hatta CHP'li Soyer, konunun ulusal basında gündeme gelmesi üzerine, "Bizim binayı yapan müteahhitle başımız dertte. Müteahhit ipe un seriyor, işi durduruyor, geciktiriyor, bizi bezdirmeye çalışıyor" dedi. Yani, her zamanki gibi açık açık yalan söyledi. Kendi deyişiyle, "ipe un seren, işi durduran, geciktiren" bu firmaya, ihale özel şartını kaybetmesine rağmen, 2019 Kasım'da bizzat imzası ve onayıyla işi devretmedi mi! Sen de, biz de çok iyi biliyoruz ki, bu firmanın sahipleri iyi arkadaşın. Bunlarla oturdun, kalktın" dedi.