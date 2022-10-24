Soyer’e Opera Binası çıkışı: Bunlar senin arkadaşın

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Mavişehir'de inşaat halinde bulunan Opera Binası ile ilgili yeni iddialar gündeme getirdi. Kaya, "Haftaya, CHP'li İzmir Büyükşehir'in başlayıp da bitiremediği, yılan hikayesine dönen Mavişehir'deki opera binası ile başlayalım. Burası ihale edilirken özel bir şart konulmuştu. Şarta göre, binayı yapacak olan firmanın daha önce sahne mekaniği deneyimi olması gerekiyordu. CHP'li Büyükşehir'in yaptığı ihaleye giren dört firmanın üç tanesi bu özel şarttan dolayı elendi. Çağdan Mühendislik, sahne mekaniği deneyimi olan Avusturyalı bir firma ile anlaştı ve ortaklaşa girerek ihaleyi aldı. Hem de en düşük tekliften 102 Milyon TL fazlasına!" dedi.
"FİRMANIN CHP İLE İLİŞKİSİ NE?"
İşi alan firmanın CHP ile ilişkisi olduğunu iddia eden Kaya, "Bir süre sonra, Avusturyalı şirket projeden çekildi. Böylece, ihaleyi kazanabilmek için gerekli olan "sahne mekaniği konusunda deneyimli olma şartı" ortadan kalktı. İhalenin iptali gerekirken, CHP'li Soyer'in onayıyla, iş Kasım 2019'da Çağdan Mühendislik'e devredildi. Peki, kim bu Çağdan Mühendislik? Biliyorsunuz, bunu bir ay önce sordum. Ve CHP'li Soyer'i müteahhidi açıklamaya davet ettim. Tık çıkmadı. Bu firmanın CHP ile ilişkisi ne? Bu karışık kuruşuk, alengirli işlerin ucu nereye dayanıyor" diye sordu.
"FİRMA SAHİPLERİ İYİ ARKADAŞIN"
Çağdan Mühendislik firması sahiplerinin Tunç Soyer'in yakın arkadaşı olduğunu öne süren AK Partili Kaya, "Aradan geçen üç yıl boyunca inşaat ilerlemedi. Projeden vazgeçip opera binasını Geriatri Merkezi'ne dönüştürme kararı almışlarken, bu planlarını İzmir kamuoyu ile paylaştık. 'İzmir buna izin vermez' dedik. Ve her zamanki gibi, İzmir kamuoyunun baskısıyla, Soyer çark etti! Hatta CHP'li Soyer, konunun ulusal basında gündeme gelmesi üzerine, "Bizim binayı yapan müteahhitle başımız dertte. Müteahhit ipe un seriyor, işi durduruyor, geciktiriyor, bizi bezdirmeye çalışıyor" dedi. Yani, her zamanki gibi açık açık yalan söyledi. Kendi deyişiyle, "ipe un seren, işi durduran, geciktiren" bu firmaya, ihale özel şartını kaybetmesine rağmen, 2019 Kasım'da bizzat imzası ve onayıyla işi devretmedi mi! Sen de, biz de çok iyi biliyoruz ki, bu firmanın sahipleri iyi arkadaşın. Bunlarla oturdun, kalktın" dedi.
İZMİRLİNİN 102 MİLYON PARASINI HEBA ETTİN"
Kaya yaptığı açıklamada, "İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi bırak! Beceriksizlik, yalanlarla gizlenemez. Konuştukça, daha da batıyorsun. İzmirlinin hem fazladan 102 Milyon TL parasını heba ettin, hem de bu şehrin opera binası hayalini söndürdün!" ifadelerini kullandı.