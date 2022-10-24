Bakan Kasapoğlu’ndan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile organizasyon tarihinde en yüksek sayıda madalya sayımıza ulaşan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç güreşçilerimizin başarılarının devamını diliyorum."