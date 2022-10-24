Başkan Erdoğan ‘Diyarbakır bu ülkenin gözbebeği’ dedi ve ekledi: Birliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde '70 binin üzerinde bir katılım var' diye sözüne ettiği coşkulu kalabalığa hitap etti:Tüm dünya ve tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın rengi terör, baskı, zulüm, acı, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değil, üreten, istihdam eden fabrikalar,kardeşliktir, muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ın rengi, bu şehrin halkını zincirli köle gibi gören terör ve siyaset baronları değil bu medeniyete sahip çıkan asil insanlardır. Diyarbakır'ı ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan, Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Gerekirse serden, gerekirse yardan, gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz. Diyarbakır'la birliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Diyarbakır gelin her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Bu ülkenin gözbebeği Diyarbakır ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş, güven ve huzur içinde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir.Toplu açılış töreninin yapıldığı alanda muhalefetin 'Altılı Masa' sına gönderme yapılan pankartlar dikkat çekti. Bir pankartta 'Diyarbakır etrafında bağlar var. Altılı Masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtler'i size meze etmeyeceğiz', bir diğer pankartta 'Reis, paradan altı sıfırı sen attın. 2023'te de 'altı sıfır'ı biz atacağız' yazılıydı.Önceki gün toplu açılış törenine katıldığı Malatya'dan dün özel uçakla Diyarbakır'a giden Başkan Erdoğan, kentte sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'ın konvoyu havaalanından toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na kadar sık sık durduruldu. Davullar, zurnalar çalındı, halaylar çekildi. Errdoğan otobüsten çocuklara hediyeler dağıttı.ŞUanda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bir eş başkanları var, Kürt mü? Değil. Ama o da yine Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. HDP parti görünümlü emperyalist operasyon aygıtıdır.Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 4 yılı aşkın çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri de, Erdoğan'ı 'Cumhurbaşkanımızınn yanındayız' pankartıyla karşıladı. Erdoğan tören konuşmasında "Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi" diye bahsettiği Diyarbakır anneleriyle kürsüden indikten sonra sohbet ederek fotoğraf çektirdi.Şu Diyarbakır Surları'nın dili olsa da konuşsa. Her nutuklarını 'hak, hukuk, özgürlük' lafıyla bitirenlerin, nasıl kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli 'Kürt' lafı ederek, Kürtler'i sömürenleri anlatsa. Bunların Kürtlükle alakası yok. Yasin Börü'yü şehit eden bu alçaklara Diyarbakırlı kardeşlerim hesabı seçimde soracak.BaşkanErdoğan, törende Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yaptı. Toplam 12.3 milyar liralık 140 eserden en önemlisi Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu. Bu yol Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatacak, 29.3 kilometrelik yolun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42.3 kilometreye ulaşmış oldu. Sur restorasyonu 1.Etap, Bismil Atıksu Arıtma Tesisi, Hazro Millet Bahçesi, Bağlar Kapalı Semt Pazarı da açılışı yapılan projelerden bazıları.