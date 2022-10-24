Maden işçilerinin yakınları için ve cemevleriyle ilgili yeni düzenleme! Torba teklife eklendi

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife maden işçilerinin yakınlarıyla ilgili yeni düzenlemeler eklendi.

Teklifle birlikte, iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi torba teklife dahil edildi.

CEMEVLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME DE TORBA TEKLİFTE

Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.