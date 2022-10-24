PKK kuryeliğinden HDP saymanlığına

PKK'nınmali alan yapılanması içerisinde HDP ve örgütün kirli ilişkileri deşifre oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede HDP'nin "Parti Meclis Üyeliği" ve "Genel Sayman Yardımcılığı" görevlerini yapan Zana Döner hakkında şok bilgiler yer aldı. SABAH'ın ulaştığı dosyada, Döner'in PKK üyesi olduğu, toplantılara katılmak için çok kez Kandil'e gittiği ifadeleri yer aldı. Döner'in cezaevinden tahliye olduktan sonra 2012'de illegal yollardan Irak'ın kuzeyine giderek Mazlum Doğan İdeolojik Eğitim Akademisi'nde 4 ay kadar eğitim aldığı, eğitimden sonra da PKK elebaşı Murat Karayılan ve Duran Kalkan tarafından KCK Türkiye Maliye Denetleme Komitesi'nde sorumlu konuma getirildiği saptandı.İddianamede; teşhis beyanında bulunan Kerem G., Döner'in 7 Haziran seçimlerinin ardından Kandil'de Cemil Bayık ile görüştüğünü söyledi. Sami B. ifadesinde Döner'in tüm yaşamını örgüt faaliyetlerine adayan örgüt üyesi olduğunu kaydetti. Ümit G. ise Döner hakkındaki ifadesinde, "Kadro örgüt mensubudur. "PKK Mali Alan Yapılanması" içerisinde kurye olarak faaliyet yürütmekteydi. "PKK Mali Alan Yapılanması" içerisinde örgütün vermiş olduğu talimatları en titiz en çok gizliliğe riayet ederek gerçekleştiren kadroların başında gelir. Bu kişi "Türkiye Sözcülüğü" yapan örgüt mensupları ve "PKK Mali Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının kurye olarak en çok güvendiği örgüt mensubudur" dedi. İddianamede, Döner'in PKK "Mali Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten kişilerden topladığı vergilendirmeleri yasadışı yollarla Kandil'e bizzat götürdüğü belirtildi.