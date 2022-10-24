Haberler Gündem Haberleri Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:28 Son Güncelleme: 24.10.2022 15:40

Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’a veda

İstanbul Silivri’de bir cinayetin şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin ateş açmasıyla şehit olan Cinayet Masası’nda görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan ve bir cinayetin şüphelilerine düzenlenen operasyonda polislere ateş açan bir kişinin silahından çıkan kurşunlarla şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar (50) için tören düzenlendi.

İstanbul Avcılar'da işlenen bir cinayetle bağlantılı olan ve aranan iki şüphelinin Silivri İlçesi Temiz Kumlar Mahallesi'nde bulunan bir villada saklandığını tespit eden İstanbul Cinayet Masası Polisleri söz konusu villaya operasyon düzenlemiş, üç kişiden 1'i polislere ateş açarak Alim Nar'ı şehit etmiş ve bir polisin de yaralanmasına yol açmıştı. Turan T., Nihat T. ve Can E. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI

Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Törene şehidin en yakın mesai arkadaşlarının görev yaptığı Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerden polisler de katıldı.

Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.

Şehit polisin cenazesi, törenin ardından Fatih Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

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Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda
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