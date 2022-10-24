Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’a veda

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan ve bir cinayetin şüphelilerine düzenlenen operasyonda polislere ateş açan bir kişinin silahından çıkan kurşunlarla şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar (50) için tören düzenlendi.
İstanbul Avcılar'da işlenen bir cinayetle bağlantılı olan ve aranan iki şüphelinin Silivri İlçesi Temiz Kumlar Mahallesi'nde bulunan bir villada saklandığını tespit eden İstanbul Cinayet Masası Polisleri söz konusu villaya operasyon düzenlemiş, üç kişiden 1'i polislere ateş açarak Alim Nar'ı şehit etmiş ve bir polisin de yaralanmasına yol açmıştı. Turan T., Nihat T. ve Can E. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Törene şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.
Törene şehidin en yakın mesai arkadaşlarının görev yaptığı Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerden polisler de katıldı.
Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.