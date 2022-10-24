Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’a veda

İstanbul Avcılar'da işlenen bir cinayetle bağlantılı olan ve aranan iki şüphelinin Silivri İlçesi Temiz Kumlar Mahallesi'nde bulunan bir villada saklandığını tespit eden İstanbul Cinayet Masası Polisleri söz konusu villaya operasyon düzenlemiş, üç kişiden 1'i polislere ateş açarak Alim Nar'ı şehit etmiş ve bir polisin de yaralanmasına yol açmıştı. Turan T., Nihat T. ve Can E. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.