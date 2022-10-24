SON DAKİKA: CHP’de istifa depremi! Zehir zemberek sözler: Tek adam ve hizipçiliği kabul etmiyoruz...

Son günlerde yaşananlara tepkisiz kalamayacaklarını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu davranışlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, ilçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz.

Partimize verdiğimiz hizmetin sonlanmasına üzülüyoruz. Ancak parti içi seçimlerde, teveccüh gösterip destek olan tüm yoldaşların bilmesini isteriz ki CHP bizim yuvamız ve yuvamızı terk etmemiz asla söz konusu olamaz. Partimizin iktidarı için bu çatı altında büyük bir aile olarak mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için emek sarf etmiş, kan dökmüş tüm şehit, gazi ve devlet adamlarımızla vefat etmiş partililerimizi rahmetle anıyorum."

Geçen hafta ise CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etmişti.