Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kritik kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:33 Son Güncelleme: 24.10.2022 15:34

SON DAKİKA | Kritik kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var

SON DAKİKA | Kritik kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var

Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabinede başörtüsüne yasal güvence, aile düzenlemesi, Amasra'daki maden ocağı patlaması ve ekonomi gibi kritik konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantı başladı.

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor. Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.

MADEN KAZASI DA GÜNDEMDE

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti. Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son bulgular ve Maden Kazaları Komisyonu'nun kurulması da kabine toplantısında gündeme gelecek.

TOGG'UN FİYATI MERAK KONUSU

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar Kabinede ele alınacak. 29 Ekim'de banttan inecek olan TOGG'un fiyatı ise merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi bekleniyor.

EGE'DEKİ GERİLİM GÜNDEMDE
Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

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SON DAKİKA | Kritik kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var
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