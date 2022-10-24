SON DAKİKA | Kritik kabine toplantısı başladı! Masada kritik konular var

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor. Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.