Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! PKK/YPG’li Amed Dorşin etkisiz

2010'da Muş bölgesinde PKK'nın gençlik yapılanması sözde Devrimci Yurtsever Gençlik (DYG) bünyesinde faaliyet gösteren Eyyüp Yakut, 3 yıl sonra PKK kırsal kadrolarına katılarak Türkiye'de bir süre terörist faaliyetlerine devam etti. 2020'de Suriye Ayn El Arap (Kobani)-Sırrin'de Dilovan Akademisi'nde eylem yapmak amacıyla bomba yapımı konusunda eğitim alan terörist, 2020-2021 döneminde PKK/YPG Çavreş Kadro Tugayı Sabotaj Sorumlusu olarak Suriye'de faaliyet göstermeye devam etti.
SAHA AJANLARI ADIM ADIM İZLEDİ
Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine girdi. Milli İstihbarat Teşkilatının saha unsurları tarafından yeri ve faaliyetleri tespit edilen Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut, bir süre saha ajanları tarafından takip edildi. Teröristi etkisiz hale getirmek amacıyla hassas bir planlama ve takibin sonunda uygun fırsatta operasyon için düğmeye basıldı.
NOKTA OPERASYON
Planı devreye sokan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonla, özellikle Barış Pınarı Harekât bölgesinde, güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen terör birliğinin başındaki Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut, etkisiz hale getirilmiş oldu.