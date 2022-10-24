Son dakika: MİT nokta operasyonlara devam ediyor! PKK/YPG’li Amed Dorşin etkisiz

SAHA AJANLARI ADIM ADIM İZLEDİ

Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine girdi. Milli İstihbarat Teşkilatının saha unsurları tarafından yeri ve faaliyetleri tespit edilen Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut, bir süre saha ajanları tarafından takip edildi. Teröristi etkisiz hale getirmek amacıyla hassas bir planlama ve takibin sonunda uygun fırsatta operasyon için düğmeye basıldı.