TBMM Başkanı Şentop, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşları ile görüştü: "İki ülkenin terör faaliyetlerine son vermesi temel beklentimiz"

Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi'nin yapılacağı Westin Otel'de gerçekleşen görüşmede Şentop, her iki ülkenin parlamento başkanlarıyla daha önce de çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İsveç'te geçen ay yapılan seçimlerden sonra yeniden Parlamento Başkanlığına seçilen Norlen'i tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Finlandiya'nın, Üçlü Mutabakat Muhtırasına bağlılığını ve Finlandiya Parlamentosunun bu konudaki partiler üstü tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Bu kapsamda yeni İsveç Hükümetinin, Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlere bağlı olduğuna dair açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Başbakan Kristersson'un göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleştirmek istemesi de yeni Hükümetin bu konudaki kararlılığını gösteriyor." dedi.

Öte yandan Şentop, Türkiye'nin, her iki ülkenin NATO üyeliği onay süreciyle ilgili başından bu yana olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın, kendi güvenliklerini garanti altına alma amacıyla NATO'ya girmek istediğini belirten Şentop, Türkiye'nin de NATO üyeliğine aynı gerekçeyle yaklaştığına dikkat çekti.

Türkiye'nin, kendisine karşı 40 yıldır faaliyet gösteren PKK terör örgütüyle mücadele konusunda NATO üyelerinden beklediği desteği bulamadığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Onay sürecinde Meclisimizin, Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek hareket etmesi söz konusu olacaktır. Kamuoyumuz ve parlamenterlerimiz Üçlü Mutabakat Muhtırası'nda yer alan taahhütlerin yerine getirilmesini yakından takip etmektedir. Her ne kadar süreç kapsamında olumlu adım ve gelişmeler görsek de terörle mücadelede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz. PKK, PYD/YPG ve FETÖ'nün Türkiye aleyhtarı faaliyetlerini eskisi gibi sürdürdüklerini müşahede ediyoruz. Mevcut ortamda, kamuoyumuzu Muhtıra'nın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. Her iki ülkenin de terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesi en temel beklentimizdir."

Şentop, görüşmenin sonunda, "İnşallah hükümetler arasındaki görüşmeler bu konuyu sonuç alıcı şekle dönüştürecektir" diye konuştu.