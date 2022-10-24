TÜİK Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması? TÜİK’in Görevleri Nelerdir, Ne Anlama Gelir, Ne İş Yapar ve Verileri Nereden Alır?

TÜİK, kuruluşu 26 Şubat 1962 tarihine dayanan, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından bir tanesidir. Bu kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kurumdur. TÜİK bazı konular üzerine araştırma yapmak ve veri toplamak ile görevlidir.

TÜİK Açılımı Nedir?

Önceki adı Devlet İstatistik Enstitüsü şeklinde olan TÜİK Türkiye Cumhuriyeti Haine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir araştırma kurumudur. Bu kurumun açılımı da vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. TÜİK in merak edilen açılımı karşımıza "Türkiye İstatistik Kurumu" olarak çıkmaktadır.

TÜİK Nedir?

Kuruluş tarihi bugünden 95 yıl önceye dayanan (26 Şubat 1926) TÜİK'in ilk adı Devlet İstatistik Enstitüsü olarak karşımıza çıkar. TÜİK Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir araştırma kurumudur. Ayrıca bu araştırma kurumunun merkezi Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da yer almaktadır. TÜİK şu anki ismini ise 18 Kasım 2005 yılında almıştır. TÜİK bireylerden, hanelerden, iş yerlerinden araştırmalar ve sayımlar yolu ile veriler toplar ve bu bilgileri istatistik haline getirir. Bu istatistikler de toplumun çoğu kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericiler haline gelmiştir.

TÜİK 'in Görevleri Nelerdir?

TÜİK kurumunun görevleri ve yetkileri şu şekilde sıralanabilmektedir.

5429 sayılı kanunda belirlenen Programı hazırlamak.

Program ile belirlenen istatistiki olan faaliyetlerin yürütülmesini organize eder ve bu faaliyetlerin uygulanmasını sağlar.

Resmi olan istatistiklerin üretimi sırasında uygulanacak yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası doğrulara uygun olarak belirler.

Ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik, kültür, çevre, bilim ve teknolojik alanları ile gerekli görülen diğer alanlarda istatistikleri toparlar, değerlendirir, analiz eder ve bunları yayımlar.

Resmi olan istatistiklerin sonuçlarının bilimsel ve teknik olarak açıklamalarını yapar.

İstatistik alanında bilimsel araştırma teknikleriyle istatistiki yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip eder ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri alır.

İstatistik alanında bulunan ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiki veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemleri ile ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde belirler.

Programın kurum ve kuruluşlara verdiği istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izler ve bu kurumlar tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu inceler, kalite kontrollerini gerçekleştirir ve bu konularda gereken teknik destek ve koordinasyonlarını sağlar.

Kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen program ve politikalar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çevresinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politika çalışmalarını yürütür. Kurumun stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı bir şekilde teşkilat yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmetlerini ve süreçlerin sürekli geliştirici tedbirler almasını sağlar.

Programın uygulanması ile ilgili Yıllık İzleme Raporlarını hazırlar.

İstatistiki bilgilerin saklanmasını, kullanıcı kişilere sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaç ile ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine eder.

5429'da belirlenen ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlar, uygular ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlar.

Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapması amacı ile diğer ülke ve ülke gruplarına ait olan göstergeleri takip eder, bunları değerlendirir ve gerekli durumlarda yayımlar.

İhtiyaç duyulan sahalarda veri üretir, teknik kapasitenin geliştirilmesini sağlar, güçlendirmesini sağlar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde araştırma ve teknik yardım projelerini hazırlar.

İstatistik ile alakası bulunan konularda diğer ülkelerle uluslararası kuruluşlara işbirliğini sağlar ve bununla ilgili toplantılar düzenler.

Kanunlar ile ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yerine getirmek.

TÜİK Verileri Nereden Alır?

TÜİK bireylerden, hanelerden, iş yerlerinden araştırmalar ve sayımlar yolu ile veriler toplar ve bu bilgileri istatistik haline getirir. Bu istatistikler de toplumun çoğu kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericiler haline gelmiştir.