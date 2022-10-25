Bakan Bozdağ’dan ’Başörtüsü düzenlemesi’ açıklaması: Cumhurbaşkanımıza sunduk

"Böyle bir cezaevini açık tutmak, Türkiye için doğru bir şey değildi." diyen Bozdağ, cezaevinin tahliye edildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığının cezaevini bir hafıza müzesine, kültür merkezine ve kütüphaneye dönüştüreceğini dile getirdi.

Cezaevi binasının muhafaza edileceğini aktaran Bozdağ, sonradan cezaevinin çevresine yapılan ek binaların yeniden ele alınacağını kaydetti.

Binanın depreme dayanıklılığına yönelik de analizler yapılacağını ifade eden Bozdağ, müzeye dönüştürülecek cezaevinin bölge için de önemli bir yer haline geleceğini vurguladı.

Bakan Bekir Bozdağ, "Bir dönem de olsa kötü hatıralarla anılan bir cezaevimiz yok. Bu son derece önemli." dedi.