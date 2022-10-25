Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri’de hafızlık icazet töreninde konuştu

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in en güzel ahlakı gösterdiğini, aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlıştan sakındırdığını söyledi. Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi, bir hakikat membaı olduğunu ifade eden Erbaş; "Kur'an-ı Kerim kalbi, aklı imar eder ve insanı en doğru yola iletir. Hakk'ı, hakikati, ilmi, irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgiyi, saygıyı ve merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi kardeş, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan değerleri öğreten kitaptır. Ona değer verenin kıymeti, verdiği değere göre artacaktır. Kur'an'a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü, aklımızı ve hayatımızı ne kadar açabilirsek o bizlere bereketini, rahmetini, hakikatini, şefkatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edebilirsek o da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Onun için Kur'an'a bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Onun lafzını en güzel şekilde okumak, manasını en güzel şekilde anlamak ve ahkamını en güzel şekilde yaşamak için hep birlikte büyük bir gayretin içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Hafızlığın Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu ifade eden Erbaş, "Dünyalık unvanlardan hangisi ile karşılaştırırsanız karşılaştırın hepsinden daha üstündür, daha ulvidir hafızlık unvanına sahip olmak" dedi.

Konuşmaların ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilere hafızlara icazet belgeleri verildi.