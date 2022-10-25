Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kayseri’de temel atma törenine katıldı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, GES projesinin çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirterek, "81 ilimiz 922 ilçemiz 40 bin köyümüzde camilerimizin hem ısınmasını hem de aydınlanmasını karşılamak için hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

"DEVLETİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Başkan Erbaş, Kayseri'de hayata geçirilen bu projenin diğer illere de örnek olacağının altını çizerek, "Bu projeyle devletimize büyük bir katkı sağlamış olacağız. Cenab-ı Hak'kın yaratmış olduğu güneşten çok önemli bir enerji elde ediyoruz. Bu ne kadar güzel bir imkan." diye konuştu. Konuşmaların ardından, Başkan Erbaş ve protokol üyeleri güneş enerjisi santralinin temelini attı. Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş da katıldı.

GES PROJESİ

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan GES projesi ile Kayseri sınırları içerisinde bulunan bin 410 camii, 455 Kur'an kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, il müftülüğü ve 16 ilçe müftülüğü hizmet binalarının aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları karşılanmış olacak.