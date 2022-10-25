FETÖ’cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi

Bazı şüphelilerin; "Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım" ve "Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim" diye ifade verdiği öğrenildi.