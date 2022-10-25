Kayseri’de Hz. Amine Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu dualarla açıldı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde yapımı tamamlanan Hz. Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Kur'an kursu açılışlarının en hayırlı merasimlerden birisi olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.' buyurmaktadır. İşte burada 4-6 yaş Kur'an kursumuzda bu hayırlı işi yapacağız inşallah." dedi.

"VATAN, BAYRAK, EZAN SEVGİSİ VE DİNİMİZİ ÖĞRETİYORUZ"

4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara temel dini bilgilerin öğretildiğini ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza değerlerimizi öğreterek, vatan, bayrak, ezan sevgisini, Rabbimizi, Peygamberimizi, Kitabımızı öğretiyoruz. Bunun yanında doğruluk, dürüstlük, yalan söylemenin kötülüğü, iyilik nedir, anne babaya saygı nedir, bütün bu ve benzeri hem Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz değerler, hem Peygamber Efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı değerler, küçük yaşlarda çocuklarımıza onların anneleri mesabesindeki hoca hanımlar tarafından öğretilmeye çalışılacak."

"PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYESİNE GÖRE ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK EĞİTİM VERİYORUZ"

Peygamber Efendimizin (s.a.s.); 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz' hadis-i şerifine atıfta bulunan Başkan Erbaş, "Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, Rabbimizin, Peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor. Biz 4,5,6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KURSLAR HİZMET ETTİĞİ MÜDDETÇE AMEL DEFTERLERİ KAPANMAYACAK"

Kur'an kursu yaptıran hayır sahipleri hakkında da konuşan Başkan Erbaş, "Allah onlardan razı olsun. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şu müjdesine nail oluyorlar; 'İnsan ölünce amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi ilminden istifade edilen ilim adamları, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, üçüncüsü de sadakayı cariye sahibi Müslümanlar.' İşte şurada Hz. Amine Hatun 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmet ettiği müddetçe bu kuran kursunu yaptıran, katkı veren herkesin amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek." şeklinde konuştu. Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından duayla birlikte Hz. Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılış kurdelesi kesildi.