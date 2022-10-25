Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri ’Yasağı ben kaldırttım’ diğeri ’Çok bedel ödedim’ dedi...

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI GEREKSİZ"

Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki bir alt yapısının olması, olmaması meselesi değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum elbette sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına ama bugün neyi tartışıyoruz? Anayasaya koyulmayı, başörtüsü içinden yeni bir kavgayı tartışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.

Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video

AKŞENER 28 ŞUBAT KARARLARINI ONAYLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Başörtüsü sorununun yaşandığı dönemde yaşananların karşısında durduğunu ve bedeller ödediğini ifade eden Meral Akşener'in o dönem 32.Gün programında Mehmet Ali Birand'a yaptığı açıklamalar hafızalara kazınmıştı. Akşener, o dönem kıyafet yasağını da içeren MGK kararlarını bizzat İçişleri Bakanı olarak uygulayacağının altını çizmişti.

Akşener'in açıklaması şöyleydi:

"Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu'nda. Orada katılanlardan biri olarak gönülden inanıyorum. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulayacağız. Kıyafet kuralı da uygulnacak, göreceksiniz."