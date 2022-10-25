Mersin’de PKK/KCK soruşturması! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler ayrıca, Türkiye'nin yurtiçi ve sınır ötesinde yapmış olduğu başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah operasyon için düğmeye bastı.