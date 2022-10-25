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Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:51

Mersin'de PKK/KCK soruşturması! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İHA
Mersin’de PKK/KCK soruşturması! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi. Öte yandan şahıslardan 5'inin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler ayrıca, Türkiye'nin yurtiçi ve sınır ötesinde yapmış olduğu başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi. Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak, güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin, adreslerde aramaları devam ediyor.

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Mersin'de PKK/KCK soruşturması! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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