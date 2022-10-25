MİT’ten Suriye’de PKK operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla karargâhı Suriye Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi. 2010'da Muş'ta PKK'nın sözde gençlik yapılanması DYG'ye, ardından da kırsal kadrolara katılan teröristin, 2020'de Suriye Ayn El Arap-Sırrin'de Dilovan Akademisi'nde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlendi. Suriye'de faaliyet yürüten Yakut'un özellikle Barış Pınarı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen terör birliğinin başında olduğu tespit edildi.