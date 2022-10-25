Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut temel atma töreninde önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

17 ilimizde tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temelini atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdeler ve güzellikleri ortaya koyacağını gösteriyorsunuz. Konya'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a, İstanbul'dan İzmir'e 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz milletimizin gönlüne, yüreğine talibiz. Bize aziz milletimizin gönlü yeter diyoruz. Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız benim de bir yuvam olsa diye hayal kurdular. Bu mi,lletin ihtiyaçlarını görmezden geldiler. Afetlerde milletimize yardım edemediler. 3 Kasım 2002'de AK Parti ile, Cumhurbaşkanımız ile yeni bir siyaset başladı. Şefkat siyaseti başladı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz yeniden ayağa kalktı. Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği TOKİ ile 1 milyon 1710 bin konut yaptık. Okulları ile camileri ile milletimizin hizmetine sunduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz.

Onlara Sincan meydanından diyoruz ki, gözünüz görüyor, kulağınız duyuyorsa Sincan'a bakın. Yüzlerce eserimize bakın. Ankara'nın büyük dönüşümüne baksınlar. Ankara'ya suyu ucuz vereceğiz diyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortada görünmeyenler yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu canlar bu bedende durdukça daha iyilerini azimle, kararlılıkla yapacağız. 36 bin konutluk arsamızı Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İşte hodrimeydan onlar isteler de, istemeseler de yapacağız.

250 bin konut sizin hedefiniz, 1 milyon konut arsası sizin eseriniz. Bu meydandan hep birlikte tüm ülkemize haykırıyoruz. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir lobi, şebeke duramadı, duramayacaktır.