Son dakika: CHP’li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya saldırdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür edince ortalık karıştı

SALDIRIYA UĞRADI

Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

"KONUŞMAMIN ARDINDAN FİZİKİ ŞİDDETE VARAN BİR SALDIRIYA UĞRADIM"

Saldırının ardından makam aracına binerek uzaklaşan Yazıcı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklamasında şunları kaydetti:

"DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ BİR KISIM KATILIMCILAR TEPKİ GÖSTERDİLER"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30'da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım. 2017'de ihalesi yapılan, 2018'de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ettim. Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim. Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla'ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım. 3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş'a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

"KONUŞMAMDA HİÇBİR HAKARET, TAHRİK EDİCİ BİR CÜMLE, NEZAKETSİZLİK YOK"

İBB'nin Tuzla'ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim. Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm. Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; 'provokasyon yaptığım', 'muhatabı olmadığım', '1,5 sene sonra olmayacağım' vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş. Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim? Tuzla'ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla'nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz.