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Giriş Tarihi: 26.10.2022 03:26

Trafik kazasında yaralanan uzman çavuştan acı haber

AA
Trafik kazasında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Servet Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman için Muğla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi

Servet Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından alana getirildi. Saygı duruşunun ardından Kahraman'ın biyografisi okundu.

Törende İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

Helallik alınmasının ardından Kahraman'ın naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi.

Törene Vali Orhan Tavlı ile protokol üyeleri ve askeri personel katıldı.

21 Ekim'de askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki minibüs ile çarpışmış, kazada sürücülerin yanı sıra askeri personel Servet Kahraman, Ömer Faruk K, Erkan T. ile minibüsteki yolcu Rus Andrei Polunovski yaralanmıştı.

Bugün hayatını kaybeden Kahraman, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Trafik kazasında yaralanan uzman çavuştan acı haber
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