250 bin konutu 2 yılda teslim edeceğiz

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim İlk İşyerim" adlı 500 bin konutluk proje, dün gerçekleştirilen temel atma töreni ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Tarihi projenin 250 bin konutluk ilk etabı kapsamında 17 ildeki 5 bin 615 sosyal konutun temeli, Erdoğan tarafından atıldı. Erdoğan, yüz binlerce ailenin heyecan içinde beklediği projenin temel atma töreninde, Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illeriyle canlı bağlantı yaparak konut inşaatlarına startı verdi. Törende halka hitap eden Erdoğan şunları söyledi:Başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu, daha güvenli yuvasına kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek işyerleri faaliyete geçmiş olacaktır. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimizin yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir.Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka sabah başka, yalan yok ha. Ne dediysek o. Bugüne kadar ne dediysek o. Temel atma törenimizi Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapıyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet, eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık ve bunu iddia ile söylüyoruz.Vatandaşlarımızdan konut isteyen, arsa isteyen, işyeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapıları ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor. TOKİ'nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızdan dileyenler yine TOKİ desteği ile bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Tek kat veya da zemin + 1 kat. İstediğin gibi evini yapacaksın, altyapı bizden. Müşterek hisseli arsaların da bu projeye dahil edilmesiyle çok hareketli, çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. Dikey mimari değil yatay mimari.Eskiden tek beklentisini başını sokacak bir eve sahip olmak olarak ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil, çağın gerektirdiği yeni imkânları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesi ile tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızı mecburiyetten değil mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Ama sadece bununla da sınırlı kalmıyoruz. Bu projeler vasıtasıyla çevre düzeniyle, parkıyla, çarşısıyla, camisiyle, ulaşımıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, velhasıl tüm insani ihtiyaçlarıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz.Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler, bu muhabbetler, bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz, engelsiz bir hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak. Emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız.Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtası ile inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye. Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden il ve ilçe merkezlerine bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yöneten vizyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi bu sağlıksız yapılaşmayla kaybettik. Yaşadığımız her deprem, her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır.Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Hâlihazırda kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. Daha geçenlerde İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşlarımızın heyecanına ve sevincine ortak olduk. 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizdeki 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.Temel atma töreninde, "İlk Evim İlk İşyerim" sosyal konut projesinin 250 bin konutluk ilk etabı kapsamında, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konut olmak üzere toplam 5 bin 615 konutun temeli atıldıKOVID-19 salgını ile sarsılan, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan, hiçbir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık. Son dönemde 2019'da 50 bin, bir sonraki yıl da 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir.Şehirhastanesini yaptık mı? Artık hemen burada şehir hastanesi yanıbaşınızda. Bilkent'i zaten daha önce yapmıştık. Şimdi iki tane 4 bin 50 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye, eski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğimiz zaman konfor ortada. Her yönüyle odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak işte şimdi 7 ay var, 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler sizlere de sesleniyorum durmak yok, hanım kardeşlerim sizlere sesleniyorum durmak yok.BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "İlk adımı bugün (dün) atılan Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve çevre dostu sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İşyerim', ev hayali kuran her yaştan vatandaşımızın hayallerini gerçek kılacak, gençlerimize iş kapısı olacak. Milletimize, bilhassa gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.