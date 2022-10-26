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Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:09 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:10

AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet

İHA
AK Parti’den Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet

“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkanları davet edildi.

AK Parti'de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda "Türkiye yüzyılı" vurgusu yapılacak. "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.
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AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet
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