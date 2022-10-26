Akşener’den CHP kanaat önderlerine sert çıkış: İpin ucu iyice kaçtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı CHP kanaat önderlerinin seçimi kazanacakları şımarıklığına kapılarak algıyı Cumhur İttifakı'na çevirdiklerini söyledi.Halk TV'ye konuk olan Akşener, 6'lı masanın içler acısı halini sözleriyle ortaya koydu.Seçimlerdeki psikolojik üstünlüğün Cumhur İttifakı'nda olması hakkında konuşan Akşener, bunu muhalefet sistemi içerisinde yer alan bazı kanaat önderleri ve akademisyenlerin bir anda oldubittiye gelerek şımarıklığa kapılmasına bağladı. "Genellikle de CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlara şımarıklık çöktü. Medya yüzleri, sesleri olan kişiler tarafından 'sağcılar' kavramı ortaya atıldı" diyen Akşener, CHP'yi destekleyen bazı kişiler tarafından ortaya atılan İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının kirasını CHP'nin ödemesi iddiasıyla ilgili "İpin ucu kaçtı" ifadesini kullandı. Bu konuyu 6'lı masada gündeme getirdiğini söyleyen Akşener, 15 milletvekili diyet borcu hakkında "15 milletvekili diyeti meselesini söyleyenlere dur diyen olmadı. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız davet etmeyin kardeşim. İlle de biz gelelim demedik ki" dedi.