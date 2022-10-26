AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.