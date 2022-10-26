CHP’lilerden AK Partili başkana çirkin saldırı

CHP'lilerin AK Parti döneminde başlatılan hizmetlere hazımsızlığı sürüyor. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademesinin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, projenin 1998'de, dönemin İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığını, 2. etabının da 2009'da dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldığını anlattı. Yazıcı'nın "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998'de birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" sözlerine salonda bulunan CHP'li holiganlar tepki gösterdi. Grubun Cumhurbaşkanı'na yönelik saygısızlıklarının devam etmesi üzerine Başkan Yazıcı tören alanından ayrılma kararı aldı. Yazıcı salondan ayrılırken fanatikler, fiziki şiddet göstermek üzere harekete geçti. Korumalar ve emniyet güçleri eşliğinde alandan ayrılan Yazıcı'ya küfürler savuran CHP'li grup, başkanı makam aracına kadar takip etti.Yazıcı'nın ardından kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise başkana yönelik fiziki saldırıyı sözlü saldırıyla sürdürdü ve muhatabı olmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve partililer, Yazıcı'ya yönelik saldırıyı kınadı. Çelik, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" dedi.