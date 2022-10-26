Dezenformasyon Yasası Almanya’da daha sert

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA) Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Konferansa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, "Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da var, Fransa'da var. Hatta İngiltere'de öyle bir yasa hazırlığı var ki hükümet kurulabilse o yasayı geçirebilecekler. Yani demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen rafa kalktığını ifade edebileceğimiz bir yasa hazırlığı var" dedi. İngiltere'de yeni bir yasa hazırlığı olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: "Demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen rafa kalktığını ifade edebileceğimiz bir yasa hazırlığı var. Hemen hemen herkes de kabul etmiş durumda. Örneğin 'duran adam' eylemi vardır. İngiltere'de yeni yasayla bu yasaklanıyor. Büyük bir kamu yatırımı varsa bu konuyla ilgili protesto eylemleri bile yasaklanıyor. Tren, havayolunda eylem söz konusu olabilecekse kamu düzeni ve devlet güvenliği açısından bu eylemler de yasaklanıyor."