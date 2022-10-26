Düzce’de vatandaş Özgür Özel’e böyle tepki gösterdi: PKK ile ilginizi kesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partisinin Düzce İl Başkanlığına gelerek İl Başkanı Semih Cemşit ile görüştü.

Ardından Özel ve beraberindekiler, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.

"PKK İLE İLGİNİZİ KESİN"

Ziyaretler sırasında bir vatandaşın "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. Bu memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım, Anadolu çocuğuyum." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'Lİ İSİMLER TARTIŞMAYA GİRDİ

Tepkisi devam eden vatandaş ile CHP İl Başkanı Semih Cemşit ve bazı parti yöneticileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.