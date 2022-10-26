FETÖ’cüler insan kaçakçılığına soyundu

FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Hasan Mercan'ın, insan kaçakçılığı yaparak, kendisi gibi FETÖ firarilerini 3 bin euro karşılığında yurtdışına geçirip para kazandığı ortaya çıktı. Mercan'ın Türkiye'den gönderdiği kaçakların bilgilerini Yunanistan'daki FETÖ'cü insan kaçakçılarına ilettiği, Yunanistan'a kaçmayı başaran örgüt üyelerinin orada karşılanmasını ve yardımcı olunmasını sağladığı belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, aralarında avukat, öğretmen, polis, askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu çoğu FETÖ'cü 18 kişiyi Fethiye'de lüks tekne ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı.