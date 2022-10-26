İCAZET İDDİALARINI AKILLARA GETİRDİ

CHP ve İYİ Parti'nin ABD ziyaretlerinin ardından Avrupa'da bir takım görüşmeler yapması icazet iddialarını akılla getirdi.

İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa'da tescillendi

"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir." açıklamasıyla ilgili olarak, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz." diye konuşmuştu.