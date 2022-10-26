HDP'nin altılı masadaki gizli ortaklığı Brüksel'de tescillendi. Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve masada resmi şekilde olmayan HDP, . Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un daveti üzerine Brüksel'de buluştu.
İYİ PARTİ VE HDP BRÜKSEL'DE AYNI MASADA BULUŞTU
Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım katıldı.
İCAZET İDDİALARINI AKILLARA GETİRDİ
CHP ve İYİ Parti'nin ABD ziyaretlerinin ardından Avrupa'da bir takım görüşmeler yapması icazet iddialarını akılla getirdi.
İYİ Parti ile HDP aynı masada! Gizli ortaklık Avrupa'da tescillendi
"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ" DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir." açıklamasıyla ilgili olarak, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz." diye konuşmuştu.