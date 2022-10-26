İzmir Büyükşehir’in PKK’lı şefi, Karayılan’ın yakın adamı çıktı: Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'nın 'Ekonomik Alan Merkezi'nde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Mustafa Demir, hâkimlikçe serbest bırakılmasının ardından 14 Mayıs'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken bir kez daha yakalandı ve tutuklandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Mustafa Demir'in Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yaptığı, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nde tekniker şef olarak çalıştığı ortaya çıktı. Demir hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Gizli tanık Ulaş, Mustafa Demir ile ilgili ilginç bilgiler verdi: "2012 sonlarında hırsızlık, yolsuzluk suçlaması ile örgütten ihraç edildi. Örgütsel çalışmalar yürütürken legal ve illegal yollardan Kandil ve Gara'ya giderek maliye sorumlularıyla görüştü. KCK Türkiye Maliye yapılanmasından ihraç edildikten sonraki süreçte yine legal ve illegal yollardan Gara'da bizzat Murat Karayılan ile görüşmeler yaptı. Karayılan tarafından kendisine bağlı olarak çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda büyük işadamlarının vergilendirilmesi için görevlendirildiğini biliyorum. Halen KCK Türkiye Maliye yapılanması ve HPG Maliye yapılanmasından bağımsız olarak Karayılan'ın bizzat yönlendirmesi ile Türkiye'de vergilendirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Örgüt adına tahsil ettiği paraların bir kısmını zimmetine geçirdiğini ve yakın akrabaları adına mal mülk satın aldığını duydum."Demir'in PKK mali alan yapılanması içerisinde kuryelik yaptığını söyleyen gizli tanık Ümit G. ise, "Mustafa Demir, PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarlayan şahıslardandır" dedi. İddianameye giren MASAK raporunda ise Demir'in, KHK ile ihraç edilen kişilere Hak ve Adalet Platformu aracılığıyla banka üzerinden transfer işlemlerinin olduğu belirlendi.