Kapısına kilit vurun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik kimyasal silah kullanımı iftiralarına sert yanıt verdi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kimyasal silah kullandığını şerefsizce dillendirenlere aldanacak ve kanacak hiç kimse yoktur. Irak ve Suriye'de benzeri karanlık algı oyunlarının görüldüğü, işgal için bahaneler oluşturulduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye'den bir Irak, bir Suriye çıkarmak için ortam yoklayanlar sömürge piyonlarıdır, mahcup ve mağlup olmaları da kaçınılmaz bir akıbettir.CHP'li bir milletvekilinden HDP'lilere, terörist Demirtaş'tan Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na kadar düşman safında toplananlar, terörün değirmenine su taşıyanlar açıktadır, hepsi de alçaktır. İP Başkanı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne övgüleri, bizi de suçlayan sözleri hâlâ hafızalarımızda olup, en son dehşet verici iftiraya ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği pek tabii merak konusudur.Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlardır. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum, Türk Tabipleri Birliği'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek, bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkûm edilmesi akla en yatkın yollardan birisidir.(CHP lideri) Kılıçdaroğlu cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış?Zillet ittifakının dış bağlantılı senaryoları, FETÖ'nün kumpasları, PKK'nın ve bölücü mihrakların iftiraları devam ederken, Danıştay 5'inci Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 178 hâkimi görevlerine iade kararı, üstelik faiz ilaveli tazminata hükmetmesi yenilir yutulur şey değildir. Bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. 15 Temmuz'un rövanşını almak için müsait zaman kollayanlara boyun eğemeyiz.