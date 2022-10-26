Prof. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti

Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu (93), Sakarya'nın Hendek ilçesinde vefat etti. Prof. Cerrahoğlu, bugün öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.