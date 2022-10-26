Savcılıktan dikkat çeken darbe uyarısı!

YAPTIKLARI KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan 32 şüpheliden bir tanesi olan Antalya Kumluca İlçe İmamı Kudret Erdaş'ın örgütsel para alışverişlerini işyeri olan Rahman Kırtasiye isimli yerde yaptığı belirlendi. Erdaş'ın yine örgüt üyesi Durmuş K ile yaptığı konuşmalar örgütün güncel ruh halini ortaya koyan nitelikte. İşte o konuşmalar…

HÜKÜMETİ İNDİRMEK NE KADAR GÜZEL OLUR TADINDAN YENMEZ

K. E.: Abi ben neye inanıyorum biliyor musun. Aklı selim, sağ duyulu belli başlı yerler amma sivil kanattan amma askeri kanattan birileri şöyle masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor bana. Ne yapıyorsunuz siz diyecek, bu bütün şey olanların hepsini alacaklar gibi duruyor bana.

D. K: Abi benim cezaevinden duyduğum… Askeriyeden birkaç kişiyi... Askeriyenin tamamı değil ya. Askeriye deyince millet diyor ki…

K. E.: Askeriyenin içindeki sağduyulu insanlar

D. K. : Hah sağduyulu insanlar… diyor

K. E. Şu anda bu insanlar ne kadar istiyor biliyor musun şu an darbe olmasını, hükümeti indirmek ne kadar güzel olur tadından yenmez.

D. K. : Önce yapılacaktı o. O şeyde olacaktı Gezi'de.