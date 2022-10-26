SON DAKİKA: AK Partili Numan Kurtulmuş’tan ’Anayasa referandumu ve seçim aynı anda olabilir’ iddiasına yanıt!

AK Parti Siyasi Vizyon Belgesi Tanıtımı - AK Parti'ye 1 kez bile oy vermiş olanların oranı yüzde 68'dir. Zihniyet devrimiyle 20 yılda büyük başarı ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı yeni bir döneme başlangıçtır. Bir siyasi parti vizyonu değil Türkiye'nin milli bir vizyonudur. Geçmişten güç alarak geleceği kurgulamalıyız. Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir gelecek vaat ediyoruz. Türkiye'nin gelecek 100 yılı nasıl olacak? Kalıcı siyasi hareketler günün meşgaleleri ile uğraşmaz. Bunlar geniş vizyonlar çizerler. Bir davasının hedefinin olması önemlidir. Türkiye TYüzyılı yeni bir gelecek tasarımının milyonlarla paylaşılmasıdır. Büyük bir heyecan oluşturduğunu şimdiden görüyoruz. Muhtevası itibarıyla muhteşem bir şölen olacak.

Muhalif gazeteci ve isimlerin tanıtım törenine davet edilmesi - AK Parti kapsayıcı, kuşatıcı özelliği sayesinde bugünlere geldi. Böyle büyük bir şölen yapılıyor, vizyon belgesi kamuoyu ile paylaşılacak. Bize destek vermeyebilirler. Çağırılabilecek en geniş davetli grubunu davet ettik. Çok güçlü bir katılım olacak.

TOGG'un fabrikasının açılışına muhalefetin katılmama kararı - Davet samimiyet ile yapılmıştır. Gelip gelmemek muhataplarının işidir. Gelirlerse ne ala, en güzel şekilde ağırlarız. Türkiye otomobilini 30 sene, 50 sene önce halletmeliydi. Devrim arabalarının nasıl baltalandığı, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ gibi isimlerin yaptıklarının nasıl engellendiğini konuşmalıyız. Devrim arabalarının yapılması gerçekleşseydi Türkiye'nin en ez bilinen 2-3 otomobil firması olurdu. İhanetlerin olduğu bir Türkiye sanayileşme tarihi olduğunu görüyoruz. Tüm bariyerler aşılarak, bürokratik oligarşinin direnmesine rağmen Türkiye belli bir noktaya gelmiştir. Savunma sanayii yüzde 75 yerlilik oranına ulaşmıştır. Ciddi bir mesafe katedilmiştir. TOGG'un üretimi de sanayileşmemiz için önemlidir. Takdirle karşılanmalıdır.