Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber’de olaylı İSKİ açılışını anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

Şadi Yazıcı, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette çok şey gördüm ama bunu ilk defa yaşadım. Bardağı taşıran son damla Erdoğan'a teşekkür etmemdi. Aslında konuşmama başında teşekkürle başladım. Birinci etabı ikinci etabı yapan ve üçüncü etabı yapıp bitirene teşekkür ettim.

Asıl mesele konuşmanın içeriğinde açılan yer yeni değil. Binanın üçüncü katı yapılıyor. 2017'de ihaleye çıkılmış 2018'de başlanmış siz de bitirmişsiniz. Bunu da belirtmem bir sebep oldu.

"AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER"

Mevcut bir projenin devamı bu. Uydu görüntülerine de baktım haziran seçimleri öncesinde kaba inşaatı bayağı bir bitmiş. Dün de açılış törenine davet edildim ve gittim. Burada emeği geçenlere teşekkür etmem insani bir davranış.

Ekrem İmamoğlu ile beraber projeleri ziyaret etmiştik. Ben konuşmamı yaptıktan sonra tekraren İmamoğlu'na teşekkür ettim, Kadir Topbaş'a teşekkür ettim ve Erdoğan'a ettiğim sırada salon karıştı.

Ben konuşmamı bitirip çıkmadım. Protestolar nedeniyle, ağza alınmayacak hakaretler nedeniyle, "Ben Sayın Başkan bu nedenle burada duramam, burada durmak istiyorum" dedim, o ise bana konuşmamın yanlış olduğunu söyledi.

"İMAMOĞLU'NA ELİMİ UZATTIM, SIKMADI"

O projenin yeni yapıldığını ima etti, onlar ise bana hakaret etti. Benden önceki konuşmacı proje yeni yapılmış gibi anlattı ben de geçmişine vurgu yaptım.

Ben gitmek istediğimi söyleyince bana oturun der gibi yön gösterdi, ben elimi uzattım elimi uzattım, elimi sıkmadan kürsüye yöneldi. Dışarıya gidince de oradakiler bize saldırmaya başladı.

"ARKADAŞLARIMIZIN KIYAFETLERİNİ YIRTTILAR"

Bana dokunamadılar ama oradaki sivil korumalara müdahale oldu. Basından arkadaşlarımdan gömleği yırtıldı, birisinin fotoğraf makinesi hasar aldı ve pantolonu yırtıldı.

Çeken arkadaşlar vuracaklarmış gibi bekledik. Arabaya bindikten sonra arabayı bile salladılar. Projenin lansmanını izledim, konuşmacının ifadesi, Cumhuriyetin 100. yılında biyolojik arıtma tesisi hediye ediyoruz gibi açıklamalar yapıldı.

Bir illüzyonu, bir sihiri bozduğumu hissettim. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. En son orada yakma tesisi çok önemli orada, bitmediğini öğrendim.

Neden ismini söylemediğim için eleştirilmişim. Buraya provokasyonla gelmiş diyorlar benim için. Seçilmiş belediye başkanını böyle lanse etmesi onların provokasyonunu daha da artırıyor. Sadece teşekkür etmişim. Tuzla'nın bitirilmesi gereken projelerinden bahsetmişim.

Benim yaptığım bir provokasyon değil, küfre varan sözler benim için söylendi. Çok üzücü bir olay. Benim konuşmamın sonunda, isimden (Erdoğan) rahatsız olmuşsunuz dedim. 20 yılda yaptıklarını ben burada 1 haftada anlatamam dedim. Bundan da rahatsız oldular. Erdoğan 30 yıl önce bunları buraya yaptı. 3 yıl önce bu projeyi bitirmeleri için gönderme yaptım. Özellik nezaketi bozmadan kelimeleri cımbızla seçerek konuştum.

"BANA KULLANDIĞI İFADE KİMSEYE YAKIŞMAZ"

75. yılında başlanan proje 100. yılda teslim ediliyor. Bana kullandığı ifade kimseye yakışmaz, bir siyasiye hiç yakışmaz.

2021 yılındaki merkezi hükümet bütçesi artırılarak gelmiş. Girerken bana brifing verildi yetkiliden, yakında bitecekmiş yakma kısmı. O aşamada ciddi kokular ortaya çıkıyor, çok önemli. Bu kadar çok yük olan bizim ilçemizde, biz pozitif ayrımcılık istemiştik Kadir Topbaş'tan. Size de söylüyoruz dedim. Özellikle süzgeçten geçirerek söyledim.

Her belediyenin yüzde 10'u kadar borçlanma hakkı var. Bunu aştığı için onaylanmayan kredileri var. Bu herkes için geçerli. Ben yüzde 10 kullandım 20 daha istiyorum bu reddedildi diyorlar.

Koronavirüs pandemisinde yollar düzeltilebilirdi. Herkes evde olunca trafik sorunu bitti sandılar sanırım. Dört defa lansman yaptıkları proje var. Temel atmama töreni yaptıkları yer de ileri atık projesiydi."