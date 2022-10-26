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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Yıldırım’a köprücük kemiği operasyonu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yıldırım’a köprücük kemiği operasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın başarılı geçen doku nakli ameliyatının ardından kaburgalarındaki rahatsızlık ve köprücük kemiğinden de operasyonlar geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki Yıldırım'ın birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı bilgisine ulaşıldı.

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan'ın İstanbul'a çağırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu operasyonla ilgili tüm hazırlık aşamalarında bilgi verildi.Prof. Dr. Özkan, ameliyatın ardından Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastaları ziyaret etti ve doktorlarıyla bir araya gelerek önerilerini sunarak Antalya'ya geri döndü.

KISA SÜREDE TABURCU OLACAK

Hastane yetkilileri Binali Yıldırım'ın doku naklinin başarılı şeklide yapıldığını sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yıldırım'ın kaburgalarındaki sıkıntı nedeni ile birkaç gün daha hastanede kaldıktan sonra taburcu olacağı öğrenildi.

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Yıldırım’a köprücük kemiği operasyonu
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