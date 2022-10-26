Yıldırım’a köprücük kemiği operasyonu

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan'ın İstanbul'a çağırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu operasyonla ilgili tüm hazırlık aşamalarında bilgi verildi.Prof. Dr. Özkan, ameliyatın ardından Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastaları ziyaret etti ve doktorlarıyla bir araya gelerek önerilerini sunarak Antalya'ya geri döndü.

KISA SÜREDE TABURCU OLACAK

Hastane yetkilileri Binali Yıldırım'ın doku naklinin başarılı şeklide yapıldığını sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yıldırım'ın kaburgalarındaki sıkıntı nedeni ile birkaç gün daha hastanede kaldıktan sonra taburcu olacağı öğrenildi.