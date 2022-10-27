AK Partili kadınlar toplandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, parti genel merkezinde AK Partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları MYK üyeleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Keşir, Hakkâri'den başlatılan ve ülke genelinde gerçekleştirilen "Kadın Emeği Buluşmaları"nda sona gelindiğini belirtti. 20 Eylül'de Edirne'de 80'inci il buluşmasını yaptıklarını, 81 il buluşmasını da İstanbul'da yapılacak bir toplantıyla tamamlayacaklarını dile getiren Keşir, bu programlarla yaklaşık 40 bin kadına ulaştıklarını bildirdi.