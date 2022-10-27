Avrupa semalarında Türk savaş pilotu

NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Noon" tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanarak 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'tan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.Tatbikatta dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleri ile gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor. Paylaşımda aralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi. Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı. 30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında önceki yıllarda olduğu gibi ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor. AA