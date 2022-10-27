FETÖ’den ihraç polisin konuşmaları deşifre oldu

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanması çökertildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2018 yılında KHK ile polislikten ihraç edilmiş ve yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Hasan kod adlı S.O'nun güncel yapılanma içerisinde aktif rol oynadığı, örgüt üyelerini yönlendirdiği, firari konumdaki örgüt üyelerine birçok konuda yardımcı olduğu, cezaevleri ile ilgili internet üzerinden yayınlar yaptığı ve güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı belirtildi. S.O'nun incelenen cep telefonunda örgütün güncel yapılanması içerisinde kullandığı gizli haberleşme programı SIGNAL'in bulunduğu, örgüt yöneticisi olduğu düşünülen kişinin ses kaydında, "Önümüzde çok güzel hizmet günleri var, bizler de yeniden bu hizmetin içinde Allah'ın izniyle istihdam edileceğiz" ifadelerini kullanıp, örgütten ayrılmalarını önlemek için onları motive etmeye çalıştığı görüldü.

'SORGUDA ÖLDÜRÜLDÜ YALANI'

FETÖ'cü S.O. ve yine kendisini gibi polis A.K. arasında geçen FETÖ ile irtibatlı kişilerle ilgili telefon görüşmeleri de ifade de yer aldı:

S.O.: Yok yok ben Muhammet'i kenara çektim bizzat söyledim, lan la kardeş bak dedim ifaden alınacak, kimseyi tanımıyorsun etmiyorsun, kimseye bak şey yapma.

A. K: Yani öyle işte abi işte ayarı yok valla. Çıkış yolumuzda yok bir şey de yok kardeş. İşte ne yapayım gidip geliyoruz yapacak bir şey yok.

S.O: Var var yakında bombalar patlayacak

A.K: Aman ben artık vazgeçtim her şeyden ne olacaksa olsun anasını satayım.

'CANIMI VERİRİM'

İki örgüt üyesi arasında geçen yazışmalarda örgüte olan bağlılıklarının devam ettiği anlaşıldı.

Şüpheli: Akıbetimizi hayreylesin Allah'ım, imtihan zor, kaybedenlerden eylemesin, bu taraftasın, karşıda değilsin, daha ne olsun.

S.O: Çok şükür abi, canımı veririm, mazlum olmaya adayım.

S.O: Sana ve senin yolunda hizmetin adına terör, bu işleri yapanlara da terörist denildi. Hocamız hürmetine, görünmeyen ordularını imdadımıza gönder, cennet vatanımıza kastedenlere hadlerini bildir, mazlum, mağdur, mahkumları sevindir Ya Rabbi.

Şüpheli: Çok zor günler ama hocamıza göre bir o kadar da kazançlı günler. İtirafçıları dualarımın dışında tutuyorum, ayakta dik durmalı. Cenabı hak yardım edecektir. O bileklere kelepçe takılanlar, o evlerine sabah vakti baskına gelinenlere müjdeler olsun.

Çünkü bu dönemdeki sadakat, imtihana karşı doğru refleks, bu dönemdeki hizmet ve muavenetin karşılığı bambaşka. S.O'nun örgüt için canını bile verebileceği, örgütle organik bir bağ kurduğu, yukarıdan aldığı talimatları birebir yerine getirdiği ve örgüt üyelerinin bağlılığı artırmak, motive etmek için uğraştığı belirtildi.