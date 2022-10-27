‘Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmez’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve başörtüsü konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Samimiyseniz bir Anayasa yapalım. Meclis'e gelsin. Burada bütün partiler bir samimiyet sınavından geçecek. Diğer partilerle bir mütabakat arayışında olmak doğru olur. Amacımız bu yasağın tamamıyla gündemden kalkması" dedi. Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: "HDP'nin desteği olmaz ise 6'lı masanın yarışa dahil olması bile mümkün değil. Farklılıkları ortada. Kimin aday olacağı gerçekten söylüyorum bizi ilgilendirmez. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çok istediği aşikârdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylık pozisyonundan geri adım atacağını ben zannetmiyorum."