Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye - İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve işbirliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum."

"HASSASİYETLERİMİZİ ÇOK AÇIK DİLLE İFADE ETTİK"



İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, işbirliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.