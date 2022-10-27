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Giriş Tarihi: 27.10.2022 08:24

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker hastanede şehit oldu

AA
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker hastanede şehit oldu
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