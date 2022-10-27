Son dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek

"İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR"

Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor maalesef. Vücudumun çeşitli yerlerinde eziklikler var. Bunlar zaman içerisinde toparlanacak. İlk müdahale Azerbaycan'da yapıldı.

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