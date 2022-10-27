Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:59 Son Güncelleme: 27.10.2022 12:43

Son dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek

Son dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Ağır bir kaza geçirdiklerini, vücudunun .çeşitli yerlerinde ezikler olduğunu söyleyen Yıldırım, "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek." dedi.

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Taburcu oldu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yıldırım, hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

"AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK"

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu.

"İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR"

Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor maalesef. Vücudumun çeşitli yerlerinde eziklikler var. Bunlar zaman içerisinde toparlanacak. İlk müdahale Azerbaycan'da yapıldı.

Son Dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım hastane çıkışı konuştu: "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek" | Video

Burada Çam ve Sakura'da daha detaylı tedavi olduk. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İyiyiz, bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacak."

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Son dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek
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