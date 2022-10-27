Son dakika: Şadi Yazıcı o anları SABAH’a anlattı: İmamoğlu tahrik etti





Homurtular o aşamadan itibaren başladı. Oysa bu vizyona sahip çıkan mevcut belediye yönetimi ve başkanına da teşekkür etmiştim. En son tekrar sayın başkana, merhum Kadir Topbaş'a ve bu vizyon projeyi geliştiren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemle birlikte pik yapan, hakarete varan tepkiler benim için bardağı taşıran son damlaydı" dedi.