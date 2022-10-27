Türkiye vize mağduriyetinin peşini bırakmıyor

AKPM Türk Heyeti üyesi AK Partili Ziya Altunyaldız, AB üyesi ülkelerin bir süredir vize konusunda Türk vatandaşlarını mağdur etmeleri üzerine konuyu AKPM gündemine taşımıştı. Altunyaldız'ın hazırladığı rapor Genel Kurul'da kabul edildi. Raporda ilgili ülkelerden vize işlemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesi istendi. Ancak bu bir tavsiye kararı olduğu için ülkelerin uymaması ihtimali bulunuyor. Bunun için Türkiye'nin talebi üzerine "Takip Raporu" mekanizması devreye sokuldu. 6 ay sonra AB üyesi ülkelerin vize konusunda tavırları tek tek kontrol edilip sonuçlar rapora dönüştürülecek. AKPM'nin ayrıca Türk delegasyonunun sorun yaşanan ülkelerle ikili görüşmeler yaparak sorunun çözümü konusunda inisiyatif almasına da karar verdiği öğrenildi.