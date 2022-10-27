Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya–Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, "Mudanya–Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor." ifadesi kullanıldı.