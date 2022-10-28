AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılı bir özgüven devrimidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözücü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinin tanıtımın ardından TRT Haber'in canlı yayın programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün "Türkiye Yüzyılı" dedi.

"ANAYASA MİLLETİMİZE KARŞI BORCUMUZDUR"

Türkiye yüzyılı bir özgüven devrimidir. Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur. Türkiye'nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız.

Biz Cumhur İttifakı olarak bu borcu ödemeye hazırız, AK Parti olarak bu borcu ödemeye hazırız. Bununla ilgili olarak milletin bize verdiği ödevi yerine getirmeye hazırız. İnşallah 2023 seçimleri bunun için bir milat olacak milletimizi bu anayasa ile buluşturacağız.